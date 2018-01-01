У Роналду серьезная травма

Футболист пострадал во время матча с "Барселоной".
"Состояние Криштиану не очень, однако не думаю, что травма оказалась сложной, хотя его лодыжка немного опухла. Завтра узнаем, насколько все серьезно, однако он сказал мне, что все не так уж и плохо", — цитирует слова главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана El Chiringuito TV в Twitter.
Перед тем, как получить травму, Роналду успел забить гол "Барселоне". Впрочем, это не помогло "Реалу" одержать победу: матч завершился со счетом 2:2.
Напомним, "Реал" вышел в финал Лиги чемпионов сезона-2017/2018 и сыграет в Киеве с "Ливерпулем".
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