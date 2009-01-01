Удачный тур в еврокубках. Украина вышла на 8 место в таблице коэффициентов УЕФА

Украина набрала уже 4,400 баллов в нынешнем сезоне, против 4.100 у представителей Бельгии, которых осталось 2 из 5 клубов.

Украина вышла на 8 место в таблице коэффициентов УЕФА фото: lenta-ua.net

После победы "Шахтера" в Лиге чемпионов, "Зари" в Лиге Европы и ничьей "Динамо" в ЛЕ, Украина значительно пополнила свой очковый запас в таблице коэффициентов УЕФА

Согласно рейтингу ассоциаций по итогам очередной еврокубковой недели Украина опередила Бельгию и вышла на 8-е место, сообщает официальный сайт УЕФА.

Украина набрала уже 4,400 баллов в нынешнем сезоне, против 4.100 у представителей Бельгии, которых осталось 2 из 5 клубов.

Причем у Украины, на данный момент, остается 3 из 5 клубов на международной арене. В свою очередь, у представителей Бельгии "Андерлехт" проиграл в ЛЧ французскому ПСЖ (0:4), а "Зюлте-Варегем" сыграл вничью с голландским "Витессом" в ЛЕ (1:1), что в итоге дало Бельгии лишь 0,2 балла в рейтинг.

Таким образом, суммарный балл Украины на данный момент 37,533 против 37,300 — у Бельгии. Наша страна опередила конкурента в борьбе за 8-9 места. В Топ-7 рейтинга ассоциаций изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляют клубы Испании, за ними идут — Англия, Италия, Германия, Франция, Россия и Португалия.

Напомним, ранее сообщалось, что "Шахтер" и "Динамо" попали в ТОП-25 лучших клубов Европы.