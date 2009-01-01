УЕФА может серьезно наказать украинские клубы. "Карпаты" открыли ящик Пандоры

УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках.

Об этом заявил юрист Дмитрий Коробко, пишет "Плюс Спорт".

Представителям Украины могут запретить выступать в международных турнирах. Кроме того, УЕФА может вообще приостановить членство нашей страны, говорит он.

"Львовские "Карпаты" открыли ящик Пандоры. Нарушение серьезное, потому что, фактически, государство вмешалось в футбол, что противоречит всем нормам ФИФА и УЕФА. И если говорить о последствиях, то они могут быть более серьезные: УЕФА может запретить всем нашим клубам выступать в еврокубках или приостановить членство ФФУ. В подобных ситуациях УЕФА будет вести дела не с "Карпатами", а с ФФУ", — сказал Коробко.

Как известно, руководство "Карпат" обратились в суд общей юрисдикции из-за санкций Федерации футбола Украины, что нарушает регламент ФИФА.