Дарио числится в списке временно отстраненных от участия в Лиги чемпионов.

Дарио Срна. УНИАН

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна не сможет сыграть в матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

"Горняки" внесли хорватского защитника в заявку на матчи 1/8 финала против итальянской Ромы, однако УЕФА отстранил его от соревнований, пишет isport.ua.

Дарио числится в списке временно отстраненных от участия в Лиги чемпионов. Причем бан Срны действует до конца сезона. Напротив фамилии футболиста отображается специальная пометка.

Напомним, что Дарио Срне грозит дисквалификация на один-два года из-за положительной допинг-пробы. Сам футболист временно приостановил карьеру.

Стоит также отметить, что в 1/8 финала Лиги чемпионов команда Паулу Фонсеки сыграет против Ромы. Первый матч состоится 21-го февраля в Харькове, а ответная встреча пройдет 13-го марта в Риме.

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