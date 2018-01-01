Сегодня, 14:28 RSS

УЕФА завел дело на итальянскую "Рому" из-за флага "ДНР"

Сегодня, 13:37

В организацию считают, что такая акция может носить провокационный характер.

шахтер рома
Reuters
УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении вывешенного на трибунах болельщиков флага "ДНР" во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Ромой" и украинским "Шахтером". 

Об этом говорится в официальном письме УЕФА, сообщает пресс-служба Федерация футбола Украины. В письме отмечается, что Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит этот вопрос 31 мая.

Производство открыто по пункту "провокационное поведение политического, идеологического религиозного или оскорбительного характера". Также возбуждено дело за использование пиротехники и затягивание времени болбоями. 

Ранее ФФУ также направила обращение к FARE с просьбой добавить в перечень запрещенной для демонстрации на футбольных матчах символики непризнанных "ДНР" и "ЛНР". 

Читайте также WADA решил вопрос с дисквалификацией Дарио Срны
Теги:  
UEFA, УЕФА, Рома, ДНР
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...