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"Уходя-уходи". Испанская федерация уволила главного тренера футбольной сборной за день до ЧМ

Сегодня, 14:19

Конечно, в виду последних событий, вряд ли Хулен Лопетеги будет очень огорчен таким развитием событий.

 

Лопетеги
Хулен Лопетеги Reuters
Главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги, который после ЧМ-2018 станет наставником мадридского "Реала", был уволен со своего поста за день до старта мундиаля.

Соответствующее заявление в среду, 13 июня, сделал президент Королевской футбольной федерации Испании (RFEF) Луис Рубиалес.

"Мы благодарны Хулену за все, что он сделал для сборной. Он помог команде попасть на чемпионат мира в Россию, но мы вынуждены его уволить", — приводит слова Рубиалеса цититует его "ТАСС".

К слову, изначально трудовое соглашение 51-летнего Лопетеги с национальной командой был рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, защитник сборной Испании стал жертвой дерзкого ограбления.

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Теги:  
Хулен Лопетеги, футбол, сборная Испании, ЧМ-2018, увольнение
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