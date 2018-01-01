Украина — Албания — 4:1. Подопечные Шевченко разгромили соперников

Украинцы очень мощно начали матч и уже в первом тайме предрешили его исход.

Подопечные Андрея Шевченко разгромили соперников vaschuk.com.ua

В воскресенье, 3 июня, в Эвиане (Франция) завершился товарищеский матч национальных футбольных сборных Украины и Албании , в котором украинская команда обыграла соперника со счетом 4:1.

Украинцы очень мощно начали этот матч и уже в первом тайме предрешили исход. Взяв полчаса на раскачку, украинцы затем полностью перехватили инициативу. На 31-й минуте первый гол забил Евгений Коноплянка. Комбинация Марлос — Ярмоленко — Коноплянка завершилась ударом Евгения точно под ближнюю штангу, когда вратарь, не угадав направление удара, начал падать в противоположный угол.

Спустя 5 минут, на 36-й, второй гол забил Андрей Ярмоленко. Получив пас от Коноплянки, игрок немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в штрафной обыграл защитника и расстрелял ворота соперника.

А уже в добавленное арбитром к первому тайму время, на 45+1 минуте, Ярмоленко сделал дубль. Марлос выполнил заброс в штрафную, Малиновский не пожадничал, отпасовал правее на Ярмоленко, и тот без проблем поразил ближний угол ворот, пишет УНИАН.

После перерыва игроки сборной Украины сосредоточились на отработке элементов игры в защите и без труда довели матч до победы. Лишь в самой концовке игры, на 89-й минуте, Эмануэле Ндой забил единственный гол в ответ от команды Албании.

Правда, уже спустя минуту свой дубль оформил Евгений Коноплянка и установил окончательный счет игры - 4:1 в пользу сборной Украины.

Албания — Украина 1:4

Голы: Ндой, 88 — Коноплянка, 30, 90, Ярмоленко, 36, 45+1.

Албания: Бериша — Хисай, Маврай, Джимсити, Весели — Лилай (Айети, 65) — Роши (Мемолла, 46), Рамадани (Квака, 26), Ндой, Леньяни (Балай, 46) — Манай (Цикаллеши, 57).

Украина: Лунин — Бутко (Караваев, 82), Бурда, Кривцов, Соболь — Малиновский (Сидорчук, 71), Зинченко (Коваленко, 71), Марлос (Шапаренко, 57) — Ярмоленко, Коноплянка — Беседин (Селезнев, 46).

Предупреждения: Бурда.

Напомним, ранее команда Андрея Шевченко сыграла вничью со сборной Марокко — 0:0.

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