Украина — Хорватия. Наши в Россию на ЧМ-2018 не едут, опубликованы фото и видео

Украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию.

Reuters

Сегодня, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч последнего, 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2018 по футболу.

Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I, которое дает хорватам право сыграть в стыковых матчах, сообщает УНИАН

Украина – Хорватия – 0:2

Украинскую сборную устраивала только победа. Только такой результат устраивал и хорватов, которые в случае ничьей практически наверняка остались бы девятой лишней командой среди тех, кто занимал вторые места.

Первый тайм прошел в равной борьбе. И если в стартовые 15 минут гости пытались навязать свой футбол, то затем украинская сборная, подгоняемая трибунами переполненного 70-тысячника, имела ряд моментов для взятия ворот. Пожалуй, самый реальный шанс до перерыва имел Коноплянка, который после заброса Ярмоленко не смог забить с близкого расстояния.

Второй тайм снова активнее начали гости, и на этот раз они добились успеха.

На 62-й минуте Модрич сделал мягкий навес в штрафную украинской сборной, и Крамарич головой поразил нижний угол ворот Пятова.

Прошло всего 8 минут, и тот же Крамарич сделал дубль, на этот раз воспользовавшись пасом Ракитича. Замены, тут же произведенные Андреем Шевченко, оказались неэффективными.





Составы команд:

Украина. Пятов – Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш, Марлос, Ярмоленко, Караваев, Ротань, Коноплянка

Запасные: Лунин, Коваль, Кучер, Соболь, Малиновский, Шепелев В., Буяльский, Сидорчук, Зинченко, Пердута, Коваленко, Беседин.

Хорватия. Субашич – Врсалько, Митрович, Ловрен,Вида, Перишич, Модрич, Бадель, Ракитич, Крамарич, Манджукич

Запасные: Ливакович, Калинич Л., Милич, Нижич, Чалета-Цар, Пиварич, Рог, Брадарич, Пашалич, Сантини, Чоп

Стоит отмтить, что украинцы заняли третье место в группе и не попали на чемпионат мира в Россию. Первое место в нашей отборочной группе добыла сборная Исландии! Викинги впервые в истории поедут на мундиаль.