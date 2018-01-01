Украина — Марокко. Подопечные Шевченко сыграли вничью с участниками ЧМ-2018

Будущие участники ЧМ-2018 марокканцы имели небольшое преимущество.

Украина сыграла вничью с Марокко president.gov.ua

В четверг, 31 мая, в Женеве на "Стад де Женев" завершился товарищеский матч национальных сборных команд Марокко и Украины , игра закончилась со счетом 0:0.

Будущие участники ЧМ-2018 марокканцы имели небольшое преимущество нанесли 7 ударов, против 3 — у украинцев, из которых 3 оказались в створ ворот (2 — у украинцев).

В связи с тем, что матч носил товарищеский характер, марокканцы воспользовались правом сделать 6 замен, в то время как наставник сборной Украины Андрей Шевченко использовал только положенные по регламенту официальных матчей 3 замены. В частности, на 46-й минуте на поле вышел Николай Шапаренко, отмечает УНИАН.

Марокко — Украина 0:0

Марокко: Мунир – Да Коста, Сайис, Бенатия (Хакими, 46) – Н. Амрабат (Фажр, 72), Буссуфа, Эль Ахмади (Аит Беннассер, 72), Мендиль (С.Амрабат, 83) – Зийех, Беланда (Буадуз, 64) – Бутайиб (Харит, 46)

Украина: Пятов – Караваев, Бурда, Кривцов, Матвиенко – Зинченко, Степаненко (Малиновсий, 64) – Ярмоленко (Марлос, 46), Коваленко (Шапаренко, 46), Коноплянка (Сидорчук, 76) – Селезнев (Беседин, 46)

Отметим, что свой следующий контрольный матч сборная Украины проведет 3 июня, во французском Эвиане — против команды Албании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram