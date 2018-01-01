Украина отказалась платить сборной cтраны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в России

Также результат не будет учитываться при присвоении спортивных званий.

Украина не станет платить призовые сборной страны по дзюдо , которая заняла третье место на чемпионате Европы в Екатеринбурге.

Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook.

"Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков", - написал Жданов.

Минимтр отметил, что этот результат не будет учитываться при присвоении спортивных званий, а спортсмены не получат призовых.

"Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - добавил он.

Накануне в Екатеринбурге состоялся первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо, в котором сборная Украины завоевала бронзовые медали.

Сборная Украины выступала в следующем составе:

• До 57 кг - Мария Скорая (Запорожье)

• До 70 кг - Ирина Хрящевская (Киев)

• Свыше 70 кг - Елизавета Каланина (Кременчуг) и Галина Тарасова (Запорожье)

• До 73 кг - Геворг Манукян (Киев)

• До 90 кг - Виталий Шепель (Запорожье)

• Свыше 90 кг - Александр Гордиенко (Одесса) и Андрей Колесник (Киев)

Вторыми бронзовыми призерами стали российские дзюдоисты. Первым чемпионом Европы стала сборная Германии, нанесшая поражение команде Нидерландов со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что представитель Украины не сможет поучаствовать в международном песенном конкурсе детское Евровидение-2018 из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).

"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - сообщили в НОТУ.

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