Украина отказалась платить сборной cтраны по дзюдо за бронзу на ЧЕ в России

Также результат не будет учитываться при присвоении спортивных званий.
Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в Facebook.
"Федерация дзюдо Украины самовольно и за свой счет отправила делегацию на чемпионат Европы. Министерство молодежи и спорта, по-прежнему не финансировало и не будет финансировать подобные вояжи в страну, являющуюся агрессором, за счет средств налогоплательщиков", - написал Жданов.
Минимтр отметил, что этот результат не будет учитываться при присвоении спортивных званий, а спортсмены не получат призовых.
"Вся ответственность за эту поездку перед украинским обществом лежит исключительно на Федерации дзюдо и лично на тех спортсменах и тренерах, которые приняли для себя решение ехать в Россию, осознавая все возможные риски и последствия", - добавил он.
Накануне в Екатеринбурге состоялся первый в истории командный чемпионат Европы по дзюдо, в котором сборная Украины завоевала бронзовые медали.
Сборная Украины выступала в следующем составе:
Вторыми бронзовыми призерами стали российские дзюдоисты. Первым чемпионом Европы стала сборная Германии, нанесшая поражение команде Нидерландов со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что представитель Украины не сможет поучаствовать в международном песенном конкурсе детское Евровидение-2018 из-за недофинансирования Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ).
"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на производство отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - сообщили в НОТУ.
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