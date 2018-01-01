Украина угодила в список стран с высоким риском применения допинга

Украинские легкоатлеты теперь должны будут проходить три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады.

Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отнесла Украину к странам с высоким риском применения допинга

Как сообщается на сайте организации, в первую (из трех. - Прим.) категорию (A) стран с самым высоким риском нарушения антидопинговых правил попали Украина, Беларусь, Эфиопия и Кения.

Спортсмены команд этих стран теперь должны будут проходить три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады или чемпионата мира.

В категорию B попали команды большинства стран, в C - страны, представленные несколькими спортсменами.

Во время ЧМ-2018 по футболу немецкие СМИ заподозрили российских спортсменов в применении допинга.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram