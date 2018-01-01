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Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2018, фото

Сегодня, 14:27
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1 / 7 Александр Абраменко. (Соцсети)

Абраменко выполнил прыжок идеально, получив наивысшую оценку - 128.51.

Абраменко
Александр Абраменко приносит сборной Украины золото. Reuters
Украинский спортсмен Александр Абраменко становится первым олимпийским чемпионом во фристайле в истории нашей страны и приносит нашей сборной первую медаль XXIII зимних Олимийських игр-2018 Пхенчхане.

В финальной части украинец Александр Абраменко выполнил прыжок, который до сих пор никогда не демонстрировал на соревнованиях, пишет Радио свобода.

Спортсмен получил за него 128,51 балла. И это "золото". Историческое награда высшего сорта для Украины, сообщает НОК на своей странице в Твиттер.

 

Второе место занял представитель Китая Цзя Цзуньян, имея в своем активе 128.05.

"Бронза" на счету Ильи Буровая из команды олимпийских атлетов из России. Его оценка - 122.17.
Теги:  
Александр Абраменко, Олимпиада, фристаил, золото, Украина
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