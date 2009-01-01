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Украина завоевала пять медалей на чемпионате Европы, опубликованы фото и видео

Сегодня, 11:11

Повх завоевала "серебро" в забеге на 60 метров.

забег, легкая атлетика
Бронзу получила украинская команда в забеге 4 по 400 м. Tribuna.com
В Белграде завершился зимний чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором сборная Украины завоевала пять медалей.

Наши легкоатлеты по общему числу наград вошли в пятерку лучших стран. Привезти золото нашим спортсменам не удалось, поэтому по олимпийскому принципу мы — лишь 16-е в медальном зачете, сообщает Трибуна.

Лучший результат среди украинцев показала Олеся Повх, которая завоевала "серебро" в забеге на 60 метров.

Олеся Повх, легкоатлетка
Олеся Повх, которая завоевала "серебро". Tribuna.com

Бронзовые медали добыли Сергей Никифоров (прыжки в длину).

Сергей Никофоров, легкая атлетика
Сергей Никифоров прыжки в длину. Tribuna.com

Юлия Левченко (прыжки в высоту)

Юлия Левченко, легкая атлетика
Юлия Левченко Tribuna.com

 

Марина Килипко (прыжки с шестом)

Марина Килипко, легкая атлетика
Tribuna.com

Также бронзу получила украинская команда в составе Ольги Бибик, Татьяны Мельник, Анастасии Брызгиной и Ольги Ляховой в забеге 4 по 400 метров.

забег, легкая атлетика
Бронзу получила украинская команда в забеге 4 по 400 м. Tribuna.com

Как известно, украинские легкоатлетки выиграли престижный турнир в Мадриде.

А также украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции.

фото, видео: tribuna.comУКРАЇНСЬКИЙ СПОРТT&F Athletics 2

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чемпионат Европы, легкая атлетика, Белград, Украина, медали, бронза, серебро
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