Украина завоевала пять медалей на чемпионате Европы, опубликованы фото и видео

Повх завоевала "серебро" в забеге на 60 метров.
Наши легкоатлеты по общему числу наград вошли в пятерку лучших стран. Привезти золото нашим спортсменам не удалось, поэтому по олимпийскому принципу мы — лишь 16-е в медальном зачете, сообщает Трибуна.
Лучший результат среди украинцев показала Олеся Повх, которая завоевала "серебро" в забеге на 60 метров.
Бронзовые медали добыли Сергей Никифоров (прыжки в длину).
Юлия Левченко (прыжки в высоту)
Марина Килипко (прыжки с шестом)
Также бронзу получила украинская команда в составе Ольги Бибик, Татьяны Мельник, Анастасии Брызгиной и Ольги Ляховой в забеге 4 по 400 метров.
Как известно, украинские легкоатлетки выиграли престижный турнир в Мадриде.
А также украинские легкоатлетки стали триумфаторами на соревнованиях во Франции.
фото, видео: tribuna.com; УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТ; T&F Athletics 2