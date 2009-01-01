Украинцы завоевали 11 медалей на Кубке мира по гребле

В активе украинской команды 11 медалей (пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых).

Украинцы одержали три золотых медали во второй день соревнований. Facebook.com

Сборная Украины завоевала 11 медалей на Кубке мира по гребле , который проходил в португальском городке Монтемор-у-Велью.

Украинцы одержали три золотых медали во второй день соревнований на первом этапе соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Также в копилке нашей команды одно "серебро" и три "бронзы", пишет Обозреватель.

Так байдарочник Олег Кухарик стал победителем в заезде одиночек на дистанции 500 метров (01:37.583), тандем Дмитрий ЯнчукТарас Мищук был лучшим в соревнованиях двоек-каноэ 500-метровке (01: 41.562) и байдарка-четверка в составе Кирилл Черноморов, Олег Кухарик, Даниил Кузьмин, Игорь Трунов быстрее всех преодолела полкилометра.

Таким образом в активе "сине-желтой" команды 11 медалей (пять золотых, две серебряных и четыре бронзовых).

В первый день соревнований украинская команда завоевала четыре награды — из них две были наивысшей пробы.

Напомним, в пршлом году украинские спортсменки победили на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в немецком городе Дуйсбург.