Украинец Беленюк признан лучшим в мире борцом в греко-римском стиле

Спасибо союзу за признание меня лучшим борцом, подчеркнул Беленюк.
Об этом Беленюк сообщил в Instagram.
"Спасибо союзу за признание меня лучшим борцом по итогам 2016 года в мире. Спасибо всем, кто способствовал моим достижениям в этом году. Хоть в 2017 году я все пропустил, планирую в 2018-м начать потихоньку возвращаться на лидирующие позиции европейских и мировых арен. Всем спасибо кто в меня верит и поддерживает", — написал Беленюк.
UWW является Международной федерацией греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы.
Фото: zhanbeleniuk.