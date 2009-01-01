Украинец пробился в полуфинал Чемпионата мира по боксу и гарантировал себе медаль

Хижняк одержал яркую победу над британцем Уайтакером.

Александр Хижняк © jovan/fbu.net.ua

Вчера, 29 августа, в Гамбурге состоялись заключительные четвертьфинальные поединки, который является главным боксерским стартом года.

В полуфинал мирового первенства удалось пробиться одному представителю сборной Украины. Автором этой победы стал лидер нашей команды в весе до 75 кг — Александр Хижняк. Одержав яркую и уверенную победу над представителем Англии Бенджамином Уайтакером, Александр гарантировал себе медаль ЧМ-2017.

Что касается общих результатов, то самое большое представительство в полуфиналах турнира прогнозируемо завоевали кубинские боксеры. В 1/2 они будут представлены в семи весовых категориях. Второе место по количеству участников разделили между собой Казахстан и Узбекистан, которые представлены шестью участниками. Замыкает этот список команда США, которые будут боксировать в трех весовых категориях.

Согласно регламенту соревнований, сегодня, 30 августа, на Чемпионате мира — выходной. Полуфинальные поединки турнира пройдут 31 августа и 1 сентября.

Александр Хижняк Прес-служба

Хижняк будет боксировать в рамках первого полуфинального дня. Его соперником станет представитель США — Трой Ислей.

На пути к полуфинальной стадии соревнований американский боксер в первом круге соревнований одолел представителя Камеруна, после чего единогласным решением судей победил второго номера посева на нынешнем мировом первенстве — египтянина Хасама Абдина. Путевку в полуфинальную стадию соревнований американец завоевал, победив седьмого номера посева, боксера из Узбекистана — Исраила Мадримова.

Путь Хижняка на нынешнем мировом первенстве начался с 1/8 стадии соревнований, в рамках которой он победил словака Андрея Чемеза. За выход в полуфинал наш боксер уверенно, со счетом 4:1 победил англичанина Бенджамина Уайтакера.

Уже завтра, 31 августа, в восьмой паре вечерней программы соревнований Александр Хижняк встретится с представителем США Троем Ислеем. Именно эти боксеры и определят финалиста нынешнего Чемпионата мира. Во второй полуфинальной паре сойдутся казах Абилхан Аманкул и боксер из Азербайджана Камран Шахсуварли.

Стоит отметить, что 31 августа полуфинальные поединки начнутся в 19:00 (по Киеву). Финальные поединки соревнований пройдут 2 сентября.

Напомним, на Европейских играх в Баку Хижняк принес в копилку сборной Украины бронзовую медаль, в полуфинале уступив итальянцу Валентино Манфредониа (№1 в рейтинге Баку-2015).