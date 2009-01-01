Украинец тяжелее. Усик и Хук взвесились перед боем, опубликовано видео

В Берлине состоялась официальная церемония взвешивания боксеров.

Александр Усик worldboxingsuperseries.com

В пятницу, 8 сентября, в Берлине перед боем взвесились чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весеи немецкий боксер

Об этом пишет boxingnews.com.ua.

Наш соотечественник оказался немного тяжелее противника.

"Результаты взвешивания следующие: Марко Хук — 90,2 кг, Александр Усик — 90,5 кг", — отмечается в статье.

Официальная церемония взвешивания

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников и дуэль взглядов.

Видео: UkraineAtamansPRO