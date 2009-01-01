Украинец завоевал "золото" на Чемпионате мира по боксу, видео боя

В Германии наш соотечественник уверенно победил спортсмена из Казахстана.

Александр Хижняк Скриншот видео с tsn.ua

В немецком Гамбурге в финалесреди любителей в весовой категории до 75 кг украинецуверенно победил Абильхана Аманкула из Казахстана и завоевал золотую награду.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что наш соотечественник на протяжении всего боя имел большое преимущество и в итоге все пять судей отдали ему преимущество — 5:0.

Хижняк стал пятым украинским чемпионом мира по боксу среди любителей, до него такой титул получили Василий Ломаченко (дважды), Александр Усик, Тарас Шелестюк и Евгений Хитров, пишет ZN.UA.

Видео боя Александр Хижняк — Абильхан Аманкул

Ранее стало известно, что в полуфинале Чемпионата мира по боксу Александр Хижняк победил по очкам американца Троя Айзли — 4:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: ТСН