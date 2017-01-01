Украинка стала триумфатором престижного турнира WTA в Австралии, опубликовано видео

В финальном поединке Свитолина без особых проблем справилась с представительницей Беларуси.

Свитолина одержала победу на турнире в Брисбене Reuters

В субботу, 6 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу на турнире серии Премьер в австралийском Брисбене.

В финальном поединке украинка без особых проблем справилась с представительницей Беларуси Александрой Саснович, для которой сам выход в финал стал огромным достижением.

Элина Свитолина (Украина) — Александра Саснович (Беларусь) — 6:2, 6:1

Со старта первого сета Свитолина завладела преимуществом на корте. Украинка повела со счетом 3:0 и должна была брать четвертый гейм, но Саснович каким-то чудом смогла отыграться с 0:40 и заработала первое очко. На своей следующей подаче украинка едва не повторила ошибку 4 гейма, но вовремя сумела собраться. Далее ситуация на корте не поменялась и Свитолина заработала 2 сетбола в 8 гейме. Со второй попытки украинка взяла первую партию.

Во втором сете украинка не расслабилась и снова заработала на старте преимущество в 3 очка. В четвертом гейме Свитолина вновь вела на подаче сопернице со счетом 40:0, но на этот раз представительница Беларуси ошиблась сама. Первое очко во второй партии Саснович в напряженной борьбе заработала только в 6 гейме. Но на этом все и закончилось: Элина выиграла свою подачу под ноль и заслуженно победила на турнире.

Свитолина выиграла 10-й турнир под эгидой WTA. С новой недели украинка поднимется на 4 место в мировом рейтинге и подойдет к Открытому чемпионату Австралии в статусе одной из фавориток.

Напомним, ранее Свитолину признали лучшей теннисисткой года в поединках на харде.