Украинка завоевала золото на чемпионате Европы по биатлону в спринте

Джима ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 21 минуту 02.3 секунды.

Юлия Джима фото: ukrnews24.com

В польском Душники-Здруй закончилась женская спринтерская гонка в рамках чемпионата Европы по биатлону, где победительницей стала украинка Юлия Джима

Об этом идет речь в сообщении Федерации биатлона Украины.

Джима ни разу не промахнулась на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 21 минуту 02.3 секунды. Следом на пьедестале расположились две спортсменки сборной Росии - Светлана Слепцова (0+0) +27.0 секунд отставания и Ирина Старых (0+1) +37.8 секунды отставания.

На 21-м месте в этой гонке финишировала Юлия Журавок (0+0) +1:37.1 отставания, на 24-м — Яна Бондарь (0+3) +1:49.3 отставания. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафете Джима принесла Украине уже вторую медаль турнира в Польше.

Напомним, ранее сообщалось, что сборная украинских паралимпийцев выиграла Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону.