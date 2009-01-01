Украинская биатлонистка завоевала "серебро" на Универсиаде-2017

Первое место в гонке с массовым стартом заняла спортсменка из Казахстана.

Яна Бондарь НОК Украины

В Алматы (Казахстан) наукраинская биатлонистка Яна Бондарь в гонке с массовым стартом завоевала серебряную медаль.

Об этом говорится на странице НОК Украины в Facebook.

В то же время агентство Укринформ уточнило, что у спортсменки возникли сложности в стрельбе стоя, из-за промахов она получила пять штрафных кругов.

Между тем Бондарь компенсировала их работой на трассе и на последнем круге дистанции не оставила шансов соперницам в борьбе за второе место — россиянке Ларисе Куклиной и казашке Елизавете Бельченко.

Победительницей гонки стала Галина Вишневская из Казахстана, а биатлонистка из РФ заняла третье место.

Напомним, Всемирная зимняя Универсиада-2017 стартовала в конце января и будет проходить до 8 февраля. В активе сборной Украины уже есть девять наград — два "золота", три "серебра" и четыре "бронзы".

Фото: facebook.com/olympicua