Украинская шахматистка Музычук обменялась одеждой с Роналду, фото

Гроссмейстер встретилась с игроками мадридского "Реала".

Анна Музычук встретилась с игроками и президентом мадридского "Реала" ruchess.ru

Украинская "шахматная королева" Анна Музычук посетила стадион мадридского "Реала" Сантьяго Бернабеу, где встретилась с футболистами легендарной команды.

С Криштиану Роналду гроссмейстер обменялась футболками. Об этом чемпионка мира по шахматам сообщила в Facebook.

Девушка написала, что встретилась с президентом "Реала" Флорентино Пересом и другими игроками команды.

"В субботу мне посчастливилось побывать на Сантьяго Бернабеу, встретиться с Флорентино Пересом и игроками "Реала". Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся", - поделилась эмоциями Музычук.

Анна Музычук с Криштиану Роналду Фото: Facebook

Напомним, ранее пост украинской шахматистки Анны Музычук о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в украинском сегменте Facebook.