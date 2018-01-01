Украинская шахматистка Музычук обменялась одеждой с Роналду, фото

Гроссмейстер встретилась с игроками мадридского "Реала".
С Криштиану Роналду гроссмейстер обменялась футболками. Об этом чемпионка мира по шахматам сообщила в Facebook.
Девушка написала, что встретилась с президентом "Реала" Флорентино Пересом и другими игроками команды.
"В субботу мне посчастливилось побывать на Сантьяго Бернабеу, встретиться с Флорентино Пересом и игроками "Реала". Обмен футболками с Криштиану Роналду был особенно запоминающимся", - поделилась эмоциями Музычук.
Напомним, ранее пост украинской шахматистки Анны Музычук о решении бойкотировать чемпионат мира в Саудовской Аравии стал самым популярным в украинском сегменте Facebook.