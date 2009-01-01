Украинские биатлонисты проигнорировали гимн России на чемпионате Европы, опубликовано видео

Вслед за украинцами покинули пьедестал и остальные спортсмены, включая россиян.
Во время награждения призеров произошел необычный инцидент — украинские биатлонисты в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко покинули пьедестал, как только зазвучал гимн России. При этом россияне, почему-то, пошли за ними, пишет Укринформ.
Украинские биатлонисты в эстафете завоевали бронзу, второе и первое места поделили между собой сборные Норвегии и России соответственно.
Такой поворот событий на несколько секунд отнял язык у российского комментатора.
Далее – смотрите в видео с 6 минуты.
Напмоним, украинка Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы по биатлону в спринте
Видео: Biathlon SBB