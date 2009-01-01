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Украинские биатлонисты проигнорировали гимн России на чемпионате Европы, опубликовано видео

Сегодня, 11:09

Вслед за украинцами покинули пьедестал и остальные спортсмены, включая россиян.

сборная, Украина, биатлон
Украинские биатлонисты Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко. Скриншот
Сборная Украины по биатлону на церемонии награждения призеров чемпионата Европы в Польше не стала слушать гимн победителей смешанной эстафеты.

Во время награждения призеров произошел необычный инцидент — украинские биатлонисты в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и Руслана Ткаленко покинули пьедестал, как только зазвучал гимн России. При этом россияне, почему-то, пошли за ними, пишет Укринформ.

Украинские биатлонисты в эстафете завоевали бронзу, второе и первое места поделили между собой сборные Норвегии и России соответственно.

Такой поворот событий на несколько секунд отнял язык у российского комментатора.

Далее – смотрите в видео с 6 минуты.

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Видео: Biathlon SBB

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биатлон, сборная, Украина, Чемпионат Европы, Россия, гимн
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