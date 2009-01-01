Украинские фигуристы завоевали "золото" на Универсиаде-2017

В активе сборной Украины на Универсиаде в Алматы уже 7 наград — 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин. almaty2017.com

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин выиграли золотые награды на XXVIII Всемирной зимней Универсиаде в Алматы в Казахстане.

Назарова и Никитин после успешно выполненного короткого танца выиграли в субботу соревнования и в произвольной программе, заняв первое место с суммой 165,62 балла, сообщает Укринформ.

Серебряными призерами стали россияне София Евдокимова и Егор Блазин (156,96). В споре за "бронзу" танцевальный дуэт из Германии Шари Кох — Кристиан Нюхтерн (154,00) опередил своих соотечественников Катарину Мюллер и Тима Дика (141,22).

В активе сборной Украины на Всемирной Универсиаде в Алматы уже 7 наград — 2 "золота", 2 "серебра" и 3 "бронзы".

Всемирные зимние студенческие игры-2017 завершатся 8 февраля.

Напомним, 3 февраля на 28-й Всемирной зимней Универсиаде-2017 украинская биатлонистка Надежда Белкина выиграла гонку преследования и завоевала золотую медаль.