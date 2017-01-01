Украинские гранды попали в рейтинг самых богатых футбольных клубов мира

Донецкий "Шахтер" занял в рейтинге 22-е место.

Украинские гранды попали в список самых богатых клубов

Украинские гранды "Шахтер" и "Динамо" попали в список самых богатых клубов всего мира, куда также вошли представители Европы, Китая и Северной Америки.

Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex.

Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.

Донецкий "Шахтер" занял в рейтинге 22-е место. По данным издания футбольный финансовый индекс "горняков" равен 0,993, а общая стоимость игроков — 108 миллионов евро.

Киевское "Динамо" вошло в Топ-50 самых богатых клубов, расположившись на 41-м месте. Стоимость всех футболистов клуба равняется 87 млн евро, а ФФИ — 0,574.

Топ-10 рейтинга:

1. "Манчестер Сити" (ФФИ — 4,883; стоимость игроков – 637 млн евро)

2. "Арсенал" (4,559; 592 млн евро)

3. ПСЖ (4,128; 485 млн евро)

4. "Гуанчжоу Эвергранд" (3,423; 46 млн евро)

5. "Тоттенхэм" (2,591; 463 млн евро)

6. "Реал" (2,579; 771 млн евро)

7. "Манчестер Юнайтед" (2,314; 524 млн евро)

8. "Ювентус" (2,260; 470 млн евро)

9. "Челси" (2,073; 624 млн евро)

10. "Бавария" (2,086; 603 млн евро)

Отметим, что самый дорогой состав футболистов у "Барселоны", но она в рейтинге с ФФИ 1,626 заняла всего 13 место.