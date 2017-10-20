Украинские гражданство Марлоса обошлось Ахметову в миллион долларов — СМИ

Ахметов решил вопрос с продлением контракта для Марлоса в "Шахтере".

Ринат Ахметов

Футболист донецкого "Шахтера" Марлос получил от владельца клуба Рината Ахметова 1 миллион долларов бонусных за его согласие сменить гражданство на украинское.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в донецком клубе.

Таким решением Ахметов решил сразу вопрос с продлением контракта для Марлоса в "Шахтере".

По информации источника, после выплаты подъемных Марлос согласился подписать с донецким клубом новый контракт на 4 года, хотя перед этим был согласен только на два года.

К тому же, теперь полузащитник не будет считаться легионером в "Шахтере", что также очень важно для Ахметова, учитывая засилье бразильцев в составе чемпионов Украины.

В пресс-службе ФК "Шахтер", в свою очередь, заявили УП, что не уполномочены давать комментарии по телефону.

Напомним, Марлос дебютировал за сборную Украины 6 октября в матче против команды Косово.