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Украинские лыжники выиграли очередное золото Паралимпиады-2018

Сегодня, 08:14

В медальном зачете украинцы заняли шестое место.

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Победительница Паралимпиады Оксана Шишкова НОК Украины
В заключительный день Паралимпийских игр в Пхенчхане седьмой золотой наградой пополнили отечественные лыжники копилку сборной Украины.

На высшую ступень пьедестала поднялись Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман и Оксана Шишкова, занявшие первое место в лыжной смешанной эстафете 4х2,5 км.

В итоге в активе сборной Украины стало 22 награды — 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Отметим, что в медальном зачете украинцы заняли шестое место.

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paralympic.org

Напомним, Паралимпиада-2018 открылась 9 марта, церемония ее закрытия состоится 18 марта. На соревнования прибыли 567 спортсменов из 49 стран, среди них — 30 спортсменов из Украины.
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Паралимпийские игры-2018, Паралимпиада-2018, Паралимпиада, сборная Украины
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