Украинцы-бодибилдеры завоевали три награды на Чемпионате мира

Один из наших соотечественников дважды поднимался на высшую ступень пьедестала.

Дмитрий Горобец dsmsu.gov.ua

В испанском Бенидорме проходилпо бодибилдингу среди мужчин, сборная Украины завоевала три награды.

Об этом говорится на сайте Министерства молодежи и спорта.

В ведомстве уточнили, что дважды на высшую ступень пьедестала поднимался украинец Дмитрий Горобец.

"Сначала он одержал победу в своей весовой категории в дисциплине "Менс физик", а затем его признали лучшим и в абсолютном первенстве", — отмечается в сообщении.

Еще один наш соотечественник — Владимир Бирук — стал серебряным призером соревнований среди спортсменов до 100 кг. В Испании Чемпионат мира по бодибилдингу среди мужчин проходил со 2 по 6 ноября.

Напомним, в конце октября в индийском Дели в финале Кубка мира по спортивной стрельбе украинские спортсмены Олег Омельчук и Павел Коростылев завоевали три награды — два "серебра", а также "бронзу".

Фото: dsmsu.gov.ua