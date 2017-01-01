Украинский боксер назвал главную мечту в своей карьере, видео

Усик мечтает провести поединок с Энтони Джошуа.

Александр Усик

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик поделился главной мечтой в его карьере.

По его словам, на данный момент, он мечтает о поединке с обладателем поясов WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщает PSB Sports.

"Мой бой мечты? Поединок с Джошуа. Что я думаю о нем, как о бойце? Олимпийский чемпион, чемпион мира в трех версиях. Это хороший, сильный, большой парень", — заявил Усик.

Напомним, свой следующий бой Усик проведет в рамках полуфинала WBSS против чемпиона WBC Майриса Бриедиса, который состоится 27 января в Риге.