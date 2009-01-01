Украинский боксер победил американца и попал в финал Чемпионата мира

Наш соотечественник на ринге имел ощутимое преимущество над Троем Айзли.

Бой Александр Хижняк — Трой Айзли Скриншот видео с youtube.com

В немецком Гамбурге в полуфинале Чемпионата мира по боксу в весовой категории до 75 кг украинецпобедил американца Троя Айзли и теперь в финале поборется за золотую медаль.

Об этом пишет Укринформ.

Агентство уточнило, что наш соотечественник имел ощутимое преимущество на протяжении всего боя и выиграл по очкам — 4:1.

После победы Хижняк гарантировал себе минимум серебряную медаль чемпионата. Он единственный из украинских боксеров в Гамбурге прошел в полуфинал, а теперь и в финал турнира.

Напомним, 29 августа в Гамбурге прошел четвертьфинальный поединок Чемпионата мира по боксу между Александром Хижняком и представителем Англии Бенджамином Уайтакером, украинец одержал яркую и уверенную победу.

Видео: LOMA