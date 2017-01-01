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Украинский борец выложил в Сеть фото Усика в трико

Сегодня, 03:45

Перед вылетом в Литвию боксер тренировался с Арабаджи в Конча-Заспе.

Усик
Александр Усик перед боем с латвийцем тренировался в Конча-Заспе УНИАН
Украинский борец Дмитрий Арабаджи выложил в Сеть фотографии в трико чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO Александра Усика.

Фото были сделаны до отбытия чемпиона в столицу Латвии Ригу на бой с латвийцем Майрисом Бриедисом на окраине Киева — в Конча-Заспе, говорится на странице спортсмена в Instagram.

"Кто не видел Усика в трико? Представляю вашему вниманию, так мы провели крайнюю тренировку на Олимпийской базе "Конча-Заспа" перед его вылетом в Ригу!!!", — отметил Арабаджи.

Усик,трико
Дмитрий Арабаджи и Александр Усик тренировались в Конча-Заспе instagram.com/dmitriy_arabadzhy

Ранее сообщалось, что в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.
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Арабаджи, Усик, бой, Рига, трико, Бриедис
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