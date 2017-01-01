Украинский борец выложил в Сеть фото Усика в трико

Перед вылетом в Литвию боксер тренировался с Арабаджи в Конча-Заспе.
Фото были сделаны до отбытия чемпиона в столицу Латвии Ригу на бой с латвийцем Майрисом Бриедисом на окраине Киева — в Конча-Заспе, говорится на странице спортсмена в Instagram.
"Кто не видел Усика в трико? Представляю вашему вниманию, так мы провели крайнюю тренировку на Олимпийской базе "Конча-Заспа" перед его вылетом в Ригу!!!", — отметил Арабаджи.
Ранее сообщалось, что в Риге в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии Александр Усик победил по очкам Майриса Бриедиса и завоевал еще один чемпионский пояс — по версии WBC.