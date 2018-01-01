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Украинский футболист опрокинул чемпионский кубок Англии во время празднования

Сегодня, 16:02

Александр Зинченко на время сорвал празднование победы в чемпионате.

зинченко
Александр Зинченко
Украинский полузащитник "Манчестер Сити" уронил футбольный трофей - кубок чемпиона Англии - во время празднования с командой.

После матча 37-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" — "Хаддерсфилд" (0:0) состоялась церемония чествования команды Хосепа Гвардиолы за победу в премьер-лиге. Активно праздновавший вместе с командй Зинченко задел трофей, после чего тот рухнул с постамента на землю. Его партнеры по "Сити" тут же перестали праздновать, удивившись внезапному падению кубка.

На помощь пришли организаторы, которые подняли кубок и вернули его на место.
Теги:  
чемипонат Англии, Александр Зинченко, Манчестер Сити, АПЛ, английская премьер-лига,
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