Украинский гимнаст завоевал "золото" на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в столице Катара, наш соотечественник заработал более 15 баллов.
Наш спортсмен получил 15,266 балла, говорится на официальном сайте соревнований.
Второе место занял турецкий гимнаст Ибрагим Колак, заработавший 15 баллов, а третье — китаец Цзоу Цзин Юань, в активе которого 14,966 балла.
Напомним, в Дохе этап Кубка мира по спортивной гимнастике начался 21 марта, а завершится 24 числа. Ранее в канадском Монреале в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке Игорь Радивилов завоевал "серебро".