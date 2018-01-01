Украинский гимнаст завоевал "золото" на этапе Кубка мира

Соревнования проходили в столице Катара, наш соотечественник заработал более 15 баллов.

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В столице Катара Дохе прошли финальные соревнования этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнении на кольцах, украинец Игорь Радивилов завоевал золотую награду.

Наш спортсмен получил 15,266 балла, говорится на официальном сайте соревнований.

Второе место занял турецкий гимнаст Ибрагим Колак, заработавший 15 баллов, а третье — китаец Цзоу Цзин Юань, в активе которого 14,966 балла.

Напомним, в Дохе этап Кубка мира по спортивной гимнастике начался 21 марта, а завершится 24 числа. Ранее в канадском Монреале в финале чемпионата мира по спортивной гимнастике в опорном прыжке Игорь Радивилов завоевал "серебро".