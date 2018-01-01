Украинский тренер ввязался в драку прямо на футбольном поле: видео

Юрий Максимов уже извинился за свое поведение.

Юрий Максимов ввязался в драку на футбольном поле ФК "Металлург" Донецк

В Азербайджане в ходе ответного матча полуфинала Кубка страны по футболу между "Сумгайытом" и бакинской "Кешлей" украинский тренер бакинцев Юрий Максимов жестко отреагировать на грубую игру одного из соперников своей команды.

После этого завязалась потасовка, которая завершилась удалением Максимова с технической зоны.

Максимов уже извинился за инцидент, теперь украинского специалиста, вероятно, ожидает длительная дисквалификация.

"Я извиняюсь за инцидент в матче. В тот момент я хотел успокоить игроков. Если бы Сезар ударил бы соперника в этой ситуации, то в финале мы остались бы без него. Игроки "Сумгайыта" хотели, чтобы он получил карточку и пропустил финал. В целом, мы сыграли хорошо и теперь в финале. Благодарен футболистам за это. Когда команда играет хорошо – тренера хвалят, а когда наоборот, то оказывают давление. Сейчас все хорошо. Поэтому трудно сказать однозначное мнение. Возможно, сегодня я буду в одном месте, а завтра – в другом. Такова работа тренера. Конкретно могу сказать, что я буду тут до завершения контракта", — цитирует Максимова kaspiy.az.

Отметим, что "Кешла" обыграла соперников и вышла в финал Кубка Азербайджана, где сыграет с "Габалой" Романа Григорчука.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев был отчислен из казахстанского "Тараза" в связи с конфликтом футболиста с главным тренером Юрием Максимовым.