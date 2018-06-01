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Украинский вратарь Лунин официально стал игроком "Реала"

Сегодня, 21:56

Менеджеры команды отмечают, что заключили с украинцем контракт на шесть сезонов.

Лунин
Лунин перешел в "Реал" ФОТО: FC Real Madrid
Вратарь сборной Украины и луганской "Зари" Андрей Лунин официально перешел в мадридский "Реал".

На портале команды сообщается, что контракт предусматривает сотрудничество на шесть сезонов.

Сумма трансфера не обнародована, однако в СМИ появилась информация, что переход Лунина принесет украинской стороне 8,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лунин заменит в мадридском "Реале" молодого голкипера Луку Зидана, сына экс-наставника команды Зинедина Зидана. В случае ухода Зидана-младшего в другой клуб, Лунин может занять место третьего вратаря "Реала", которое в прошлом сезоне занимал Лука.

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Теги:  
Андрей Лунин, Реал, футбол
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