Украинское общественное телевидение отказалось от показа матчей футбольного ЧМ-2018

Позицию национального вещателя огласил его руководитель Зураб Аласания.

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Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приняла решение не транслировать матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России

Об этом в интервью изданию "Урядовий кур'єр" заявил председатель НОТУ Зураб Аласания.

"Мы отказываемся его (чемпионат) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это сложное решение. НОТУ может показывать чемпионта мира в Москве? Нет. И вот теперь рынок, который имел договоренности о параллельном показн, узнав о позиции Общественного, также начал отказываться", - заявил он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России.