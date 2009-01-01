Ультрас "Карпат" пригрозили игрокам погромом в случае поражения в Кубке

Успокаивали разбушевавшихся фанатов Федецкий и Пидкивка.

"Мариуполь" в атаке fcmariupol.com

После того, как— 3:0, ультрас львовского клуба очень эмоционально отреагировали на поражение любимой команды и пригрозили игрокам устроить погром в случае проигрыша в Кубке Украины.

Всего лишь несколько игроков основного состава подошли к возмущенным болельщикам на трибунах, чтобы поблагодарить их за поддержку и извиниться за обидное поражение на выезде — в т.ч. защитник Артем Федецкий и голкипер Роман Пидкивка.

"В Кубке проиграете, братуха, будет погром. Подошли 5 человек из всей команды. Где эти легионеры?", — кричали ультрас.

Напомним, 20 сентября в 3-м предварительном раунде Кубка Украины ивано-франковское "Прикарпатье" принимает львовские "Карпаты".

Напомним, в новом сезоне чемпионата Украины в Премьер-лиге "Карпаты" проиграли три матча из пяти, одержали одну волевую победу (3:1 над "Сталью") и взяли одну ничью и идут на 9-м месте.

фото: fcmariupol.com