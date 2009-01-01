Ультрас "Металлиста" жестко высказались против переезда "Шахтера" в Харьков

Ультрас "Металлиста" подчеркнули, что никакой поддержки в Харькове у донецкого клуба не будет.

Ультрас "Металлиста", иллюстрация Ultras FCMK

Активные болельщики харьковского "Металлиста" опубликовали заявление, в котором прокомментировали переезд "Шахтера" в Харьков.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ультрас в Facebook.

Ультрас "Металлиста" подчеркнули, что никакой поддержки в Харькове у донецкого клуба не будет, а также припомнили футболистам и руководству донецкого клуба заигрывание с сепаратистами.

Отметим, что "Шахтер" решил проводить все домашние матчи 2017 года в Харькове. А уже 23 февраля подопечные Паулу Фонсеки примет в Харькове испанскую "Сельту" в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, ранее ультрас "Металлиста" уже высказывались против переезда "Шахтера" в Харьков и грозили срывать матчи "горняков".

Фото: Ultras FCMK.