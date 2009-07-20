Умер известный футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов

В столичной команде Чанов выступал девять лет.

Виктор Чанов. Фото: fcdynamo.kiev.ua

8 февраля на 57-м году жизни умер известный советский и украинский футбольный вратарь, тренер Виктор Чанов.

Об этом сообщила Федерация футбола Украины в Facebook.

"Скорбим. Ушел из жизни Виктор Чанов", — говорится в сообщении.

Сообщается, что смерть легендарного спортсмена наступила около 19:50 8 февраля.

Чанов родился в 1959 году в Донецке. На профессиональном уровне начал играть в 19-летнем возрасте. Три года — с 1978-го по 1981-й — он провел в донецком "Шахтере", затем перешел в киевское "Динамо".

В столичной команде Чанов выступал девять лет. С 1982 по 1990 годы он провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР. В эти же годы сыграл 21 матч за сборную СССР. в которых пропустил восемь голов.

Чанов — трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР. Кроме того, с "Динамо" в 1986 году он стал победителем Кубка обладателей кубков (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы).

С 1995 года начал тренерскую карьеру, в частности, работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

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