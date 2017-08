Умер легендарный мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето

Как сообщает сайт чемпионата MotoGP в сети Twitter, спортсмен умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле на Ибице, 26 июля.

Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.

На сайте чемпионата MotoGP Анхеля Ньето назвали настоящим гигантом в истории мотогонок и ключевой фигурой в становлении Испании как непреодолимой силы в соревнованиях Гран-при.

12+1 World Championships. A true #MotoGP Legend.



Thanks for the memories, Ángel Nieto. pic.twitter.com/xdoKetD6Sc