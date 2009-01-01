Умер легендарный мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето

Ньето выиграл 90 гонок.

Анхель Ньето.

В Испании умер легендарный мотогонщик, 13-кратный чемпион мира, ему было 70 лет.

Как сообщает сайт чемпионата MotoGP в сети Twitter, спортсмен умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле на Ибице, 26 июля.

Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.

На сайте чемпионата MotoGP Анхеля Ньето назвали настоящим гигантом в истории мотогонок и ключевой фигурой в становлении Испании как непреодолимой силы в соревнованиях Гран-при.