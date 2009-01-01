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Умер легендарный мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето

Вчера, 14:05

 Ньето выиграл 90 гонок.

Анхель Ньето
Анхель Ньето.
В Испании умер легендарный мотогонщик, 13-кратный чемпион мира Анхель Ньето, ему было 70 лет.

Как сообщает сайт чемпионата MotoGP в сети Twitter, спортсмен умер в больнице, куда попал после аварии на квадроцикле на Ибице, 26 июля.

Неделю он находился в отделении интенсивной терапии. 3 августа его состояние ухудшилось в результате отека мозга.

На сайте чемпионата MotoGP Анхеля Ньето назвали настоящим гигантом в истории мотогонок и ключевой фигурой в становлении Испании как непреодолимой силы в соревнованиях Гран-при.

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мотогонщик, Испания, авария, ДТП, Ибица, Анхель Ньето
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