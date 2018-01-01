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Умер полицейский, пострадал россиянин. В Испании российские фанаты устроили беспорядки

Сегодня, 11:01

В Бильбао правоохранители арестовали трех граждан РФ.

Бильбао,полиция
В Бильбао правоохранители пытались остановить насилие российских фанатов Reuters
В четверг вечером, 22 февраля, в испанском городе Бильбао (Страна Басков) перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком" российские фанаты устроили беспорядки.

В городе правоохранители пытались остановить насилие, в больнице, возможно от сердечного приступа, умер полицейский, пишет "Радио Свобода" со ссылкой на власти Страны Басков.

По данным полиции, пострадал гражданин РФ, еще пять человек — трое россиян и двое испанцев — были арестованы.

"Точную причину смерти (полицейского — Ред.) определит вскрытие, но предыдущие показания дают возможность предположить, что эта смерть не была результатом насилия. В то же время есть и другие сообщения, в которых говорится, что полицейский потерял сознание после того, как в него попал фаер", — отметило издание.

Напомним, в Бильбао "Атлетик" проиграл "Спартаку", однако прошел в 1/8 финала Лиги Европы. Узнать результаты всех матчей 1/16 финала турнира и участников следующего его тура можно здесь.
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