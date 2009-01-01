Универсиада-2017. Сборная Украины вошла в ТОП-6 лучших в командном зачете

На счету нашей команды 12 золотых наград, 11 серебряных и 13 бронзовых.
Об этом идет речь на официальном сайте соревнований.
Сегодня медали завоевывали представители украинской художественной гимнастики. На счету Екатерины Луценко серебро в упражнении с булавами и бронза в упражнении с обручем, а в командных соревнованиях сборная Украины завоевала бронзу в упражнении с 3 мячами и 2 обручами.
В итоге, на счету нашей команды 12 золотых наград, 11 серебряных и 13 бронзовых. Таким образом, украинцы заняли итоговое 6-е место в общекомандном медальном зачете. Впереди нашей команды сборные Японии, Южной Кореи, России, Тайваня и США.
В последний день соревнований будут разыграны медали в мужском турнире по водному поло, где сборная Украины участия принимать не будет. На место команды в 6-ке сильнейших общего зачета результаты турнира по водному поло повлиять уже не могут.
Напомним, ранее сообщалось, что на Универсиаде-2017 сборная Украины выиграла золото в легкой атлетике и художественной гимнастике.