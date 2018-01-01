Сегодня, 09:21 RSS

Усик и Гассиев сразились взглядами, украинец победил: видео

Сегодня, 08:20

Мероприятие состоялось в Москве, после него боксеры пожали друг другу руки.

Гассиев,Усик
Александр Усик и Мурат Гассиев сразились взглядами Скриншот видео с youtube.com
В четверг, 19 июля, в столице РФ Москве чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBO и WBC украинец Александр Усик и россиянин-чемпион мира по версии IBF, WBA Мурат Гассиев провели дуэль взглядов.

Первым моргнул российский спортсмен, свидетельствует видео, опубликованное на YouTube-канале Boxing. ua.

Перед дуэлью взглядов боксеры дали пресс-конференцию, а после "битвы" — пожали друг другу руки.

Напомним, Александр Усик и Мурат Гассиев встретятся на ринге в финальном бою Всемирной суперсерии бокса. Противостояние должно было состояться 11 мая в Саудовской Аравии, однако его отложили из-за травмы украинца. Позже стало известно, что боксеры сразятся 21 июля в Москве. Промоутер Усика Александр Красюк говорил, что бой находится на грани срыва.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Александр Усик, Мурат Гассиев, бой, Всемирная суперсерия бокса, WBSS, дуэль взглядов
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности