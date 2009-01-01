Сегодня, 21:56 RSS

Усик и Хук показали силу. Как соперники провели открытые тренировки, фото и видео

Сегодня, 20:54
Усик,тренировка < >
< >
1 / 17 Александр Усик (worldboxingsuperseries.com)

Между боксерами уже состоялась дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов.

Усик,тренировка
Александр Усик worldboxingsuperseries.com
В немецком Берлине чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик и его будущий соперник немец Марко Хук провели открытые тренировка.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

По ее данным, боксеры продемонстрировали свою физическую форму перед поединком.

Также прошла финальная пресс-конференции, после которой была дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов — немец толкнул украинца, пишет boxingnews.com.ua.

Тренировка Александра Усика

Тренировка Марко Хука

Дуэль взглядов

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: worldboxingsuperseries.com, видео: Sports Media Production

Теги:  
Усик, Хук, тренировка, бой
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...