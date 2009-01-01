Усик и Хук показали силу. Как соперники провели открытые тренировки, фото и видео

Между боксерами уже состоялась дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов.
Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.
По ее данным, боксеры продемонстрировали свою физическую форму перед поединком.
Также прошла финальная пресс-конференции, после которой была дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов — немец толкнул украинца, пишет boxingnews.com.ua.
Тренировка Александра Усика
Тренировка Марко Хука
Дуэль взглядов
Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
Фото: worldboxingsuperseries.com, видео: Sports Media Production