Усик и Хук показали силу. Как соперники провели открытые тренировки, фото и видео

Между боксерами уже состоялась дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов.

Александр Усик worldboxingsuperseries.com

В немецком Берлине чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весеи его будущий соперник немецпровели открытые тренировка.

Об этом "Главреду" сообщили в K2 Promotions Ukraine.

По ее данным, боксеры продемонстрировали свою физическую форму перед поединком.

Также прошла финальная пресс-конференции, после которой была дуэль взглядов, не обошлась без эксцессов — немец толкнул украинца, пишет boxingnews.com.ua.

Тренировка Александра Усика

Тренировка Марко Хука

Дуэль взглядов

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: worldboxingsuperseries.com, видео: Sports Media Production