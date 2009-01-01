Усик пообещал, что "похоронит" Хука

Если хочешь быть сильным, нужно работать с сильными, отметил украинец.

Александр Усик worldboxingsuperseries.com

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весезаявил, что во время боя "похоронит" немца

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные Всемирной боксерской суперсерии.

По словам украинца, он выбрал себе в соперники немецкого спортсмена, поскольку, если "хочешь быть сильным, нужно работать с сильными и побеждать сильных".

"Чтобы стать великим чемпионом, нужно верить в себя… Я "похороню" его…", — сказал наш соотечественник.

Напомним, поединок Александра Усика против Марко Хука состоится 9 сентября в немецком Берлине в рамках Всемирной боксерской суперсерии. В городе уже прошли открытые тренировки соперников и дуэль взглядов.