Усик пришел к митрополиту УПЦ Московского патриархата с боксерскими перчатками. Фото

На памятном презенте спортсмен поставил свой автограф.

Чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с блаженнейшим митрополитом Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием в здании Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

В гости спортсмен пришел не с пустыми руками, он вручил предстоятелю церкви собственные боксерские перчатки с автографом, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

"Украинский боксер поздравил предстоятеля с Рождеством Христовым и новогодними праздниками и подарил его блаженству на память собственные боксерские перчатки с автографом", – сказано в сообщении.

Во время визита чемпиона сопровождала его жена Екатерина Усик и тренер Сергей Ватаманюк. Сообщается, что боксер рассказал митрополиту Онуфрию о своей профессиональной деятельности и попросил о молитвах.

Напомним, ранее Александр Усик признался, с кем мечтает встретиться на боксерском ринге.