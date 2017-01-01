Усик в зрелищном поединке победил Бриедиса: подробности

Матч состоялся в городе Рига - в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии.
Матч состоялся в городе Рига - в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии и продлился все положенные по регламенту 12 раундов. Один судья зафиксировал ничью, а двое других со счетом 115:113 отдали победу украинцу.
К слову, Усик затем признался журналистам, что с Бриедисом провел самый сложный бой в своей карьере.
После одержанной победы украинец вышел в финальный этап Всемирной боксерской серии, который пройдет в Саудовской Аравии в мае нынешнего года.
Usyk wins by MD (114-114, 115-113, 115-113)!!!
He advances to the final in Jeddah, Saudi Arabia!! #UsykBriedis