Усик в зрелищном поединке победил Бриедиса: подробности

Известный украинский боксер Александр Усик , чемпион мира по в тяжелом весе по версии WBO, одержал победу по очкам над латвийцем Майрисом Бриедисом и завоевал еще один чемпионский пояс - по версии WBC.

Матч состоялся в городе Рига - в рамках полуфинала Всемирной боксерской серии и продлился все положенные по регламенту 12 раундов. Один судья зафиксировал ничью, а двое других со счетом 115:113 отдали победу украинцу.

К слову, Усик затем признался журналистам, что с Бриедисом провел самый сложный бой в своей карьере.

После одержанной победы украинец вышел в финальный этап Всемирной боксерской серии, который пройдет в Саудовской Аравии в мае нынешнего года.

