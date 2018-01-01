Усик высказался о предстоящем бое с россиянином в Москве

Украинский боксер заявил, что на территории противника намерен побеждать.

Усик согласен на бой в Москве Фото: Facebook/K2 Promotions

Чемпион мира по версиям WBC, WBO в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал проведения финального боя Всемирной боксерской суперсерии против российского обладателя поясов WBA Super, IBF Мурата Гассиева в Москве.

В интервью официальному WBSS украинец напомнил, что в четвертьфинале и полуфинале турнира уже побеждал на территории соперников, поэтому намерен это сделать и в финале.

"Я снова еду на территорию соперника. Я сделал это с успехом в четвертьфинале и полуфинале, теперь собираюсь победить в Москве", - сказал Усик.

Напомним, ранее Усик заявлял, что отказывается проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса в первом тяжелом весе с россиянином Мурадом Гассиевым на территории России.

Как ранее сообщалось, промоутер украинского боксера Александр Красюк подтвердил, что бой между его клиентом и российским боксером Маратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram