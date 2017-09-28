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Усиление сборной перед матчами отбора на ЧМ-2018. Порошенко предоставил Марлосу гражданство Украины

Сегодня, 15:46

В Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству.

Вена, Рапид, Шахтер, Марлос
Порошенко дал Марлосу гражданство Украины Reuters
Бразильский полузащитник "Шахтера" Марлос получил украинское гражданство.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщает "Украинская правда".

В Администрации президента говорят, что есть положительное решение комиссии по гражданству, но пока там не подтвердили и не опровергли информацию о наличии соответствующего указа. По данным ФФУ, в настоящее время идет процесс предоставления гражданства жене футболиста и его детям.

Источник не исключает, что бразильца дополнительно вызовут в сборную Украины на заключительные матчи отбора на ЧМ-2018 с Косово и Хорватией.

Марлос выступает в Украине с 2012 года. Сначала он играл за "Металлист", а в 2014 году подписал контракт с "Шахтером".

Отметим, что на сайте президента текст указа о предоставлении гражданства Марлосу отсутствует.

Напомним, ранее Марлос заявлял, что уже перерос уровень донецкого клуба и хочет продолжить карьеру в более сильном чемпионате Европы.

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Марлос, Украина, гражданство, Порошенко
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