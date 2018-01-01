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Уволенный за "Слава Украине" Вукоевич получил серебряную медаль ЧМ: фото

Сегодня, 20:24
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1 / 5 (Фото: Instagram/Огнен Вукоевич)

Футболист, очевидно, летел домой вместе со своей командой.

Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018, несмотря на обнародованные ранее заявления об его увольнении из команды на выкрик "Слава Украине" после победы над Россией.

Хорват опубликовал фотографии в своем Instagram, на которых он демонстрирует серебряную медаль ЧМ-2018.

Вукоевич позирует с тренером сборной Хорватии Златко Даличем, с коллегами по команде в самолете, а также снял крупным планом саму медаль. Спортсмен также сделал снимок, как он целует серебряную награду ЧМ-2018.

Напомним, экс-футболист "Динамо" Огнен Вукоевич, бывший ассистент тренера сборной Хорватии на ЧМ-2018, заявил, что он вне политики и проигнорировал вопрос об извинениях для россиян из-за участия в скандальном видеоролике с Видой.

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Теги:  
Огнен Вукоевич, ЧМ-2018, медаль
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